Адаптационный сбор для ветеранов СВО с травмами опорно-двигательного аппарата стартовал в Балашихе

Инициатором проекта выступил ветеран СВО Илья Агафонов, получивший ранение в ходе боевых действий.

Илья Агафонов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил службу в подразделениях ВДВ, участвовал в СВО с февраля 2022 года. После получения осколочного ранения в позвоночник стал инициатором и инструктором курса, обучая других бойцов базовым техникам управления коляской в городской и природной среде.

«Основная цель – дать бойцам свободу передвижения и уверенность в себе. Мы хотим, чтобы они могли самостоятельно передвигаться по городу, посещать мероприятия, вести активную жизнь, не ограничивая себя из-за травм», – поделился Илья Агафонов.

Проект реализуется при поддержке Братства краповых беретов «Витязь» и Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха. Участниками первого сбора стали военнослужащие с травмами опорно-двигательного аппарата. В течение пяти дней они пройдут курс, направленный на восстановление, физическую активность и адаптацию к жизни в гражданской среде.

«Этот курс – первый шаг к системной реабилитации ребят, вернувшихся с фронта с тяжелыми травмами. Здесь они учатся элементарным, но жизненно важным вещам: как безопасно передвигаться по городу на коляске, садиться в автомобиль, преодолевать бордюры и лестницы», – рассказал президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

В рамках проекта также будут отработаны навыки физической устойчивости, самостоятельности, психологической стабильности.

Этот сбор носит пилотный характер. На его основе будет разработана методика подготовки, которую затем смогут пройти другие ветераны, оказавшиеся в подобных обстоятельствах. Основной акцент делается на развитие выносливости, уверенности в себе и восстановления активности в гражданской жизни.

«Для нас это очень значимое мероприятие. Наши ветераны видят, что о них помнят, им готовы помогать, их жизнь продолжается. Этот курс – возможность научиться жить заново в новых условиях», – отметил руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Планируется, что в будущем курсы будут проходить на постоянной основе. В проект уже вовлечены участники Ассоциации ветеранов СВО Балашихи, трое из которых – в числе первых курсантов, еще двое готовятся к участию после прохождения лечения.