Администрация городского округа Электросталь приглашает помочь волонтерам в сборе помощи
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
С самого начала специальной военной операции волонтеры городского округа Электросталь поддерживают защитников нашей страны. В городе действует пункт сбора гуманитарной помощи, куда приносят самое необходимое.
В администрации муниципалитета рассказали о волонтерах Насте и Вере, которые посвятили себя поддержке наших бойцов.
«Электростальские добровольцы — настоящие труженики, добрые и внимательные люди, патриоты страны», – подчеркнули в администрации г.о. Электросталь.
Пункт сбора гуманитарной помощи ждет всех желающих во вторник и четверг с 17:00 до 19:00 и в воскресенье с 11:00 до 13:00 по адресу: пр-т Ленина, дом 32А (Культурный центр «Октябрь»).
Принести можно:
— футболки мужские 48-54 размера
— трусы мужские от 48-54 размера
— дождевики плотные
— средства гигиены: зубные щетки, зубные пасты, бритвенные станки (одноразовые), гели для бритья, жидкое мыло в мягкой упаковке, шампуни, гели для душа
— лекарства первой необходимости
— чай, кофе, сгущенку, батончики
— влажные полотенца и салфетки (не детские)
— тушенку, супы быстрого приготовления
— ручные газовые горелки и баллоны
— портативные и внешние аккумуляторы объемом 10.000, 20.000, 30.000
— посуду для костра (чайники, котелки)
— металлические и пластиковые кружки
— лопаты штыковые и совковые, пилы с крупным зубом, топоры, кабели, гвозди
— средства от комаров и клещей
— сигареты, спички, зажигалки
— веревку бельевую, капрон толстый
— фонари и светильники с зарядкой usb
— перчатки рабочие
Все это отправится на передовую для наших бойцов.
По всем вопросам волонтеры охотно ответят по телефону: 8 (929) 522-14-22