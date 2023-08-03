Администрация городского округа Электросталь приглашает помочь волонтерам в сборе помощи

С самого начала специальной военной операции волонтеры городского округа Электросталь поддерживают защитников нашей страны. В городе действует пункт сбора гуманитарной помощи, куда приносят самое необходимое.

В администрации муниципалитета рассказали о волонтерах Насте и Вере, которые посвятили себя поддержке наших бойцов.

«Электростальские добровольцы — настоящие труженики, добрые и внимательные люди, патриоты страны», – подчеркнули в администрации г.о. Электросталь.

Пункт сбора гуманитарной помощи ждет всех желающих во вторник и четверг с 17:00 до 19:00 и в воскресенье с 11:00 до 13:00 по адресу: пр-т Ленина, дом 32А (Культурный центр «Октябрь»).

Принести можно:

— футболки мужские 48-54 размера

— трусы мужские от 48-54 размера

— дождевики плотные

— средства гигиены: зубные щетки, зубные пасты, бритвенные станки (одноразовые), гели для бритья, жидкое мыло в мягкой упаковке, шампуни, гели для душа

— лекарства первой необходимости

— чай, кофе, сгущенку, батончики

— влажные полотенца и салфетки (не детские)

— тушенку, супы быстрого приготовления

— ручные газовые горелки и баллоны

— портативные и внешние аккумуляторы объемом 10.000, 20.000, 30.000

— посуду для костра (чайники, котелки)

— металлические и пластиковые кружки

— лопаты штыковые и совковые, пилы с крупным зубом, топоры, кабели, гвозди

— средства от комаров и клещей

— сигареты, спички, зажигалки

— веревку бельевую, капрон толстый

— фонари и светильники с зарядкой usb

— перчатки рабочие

Все это отправится на передовую для наших бойцов.

По всем вопросам волонтеры охотно ответят по телефону: 8 (929) 522-14-22