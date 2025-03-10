Администрация Красногорска встретилась с сотрудниками передового предприятия округа

На красногорском АО «Современные наукоемкие технологии» прошла встреча в удобном выездном формате. Это позволило пообщаться с работниками на месте и обсудить ряд вопросов о ЖКХ, благоустройстве, работе УК и многом другом.

Встречу начали с самого приятного — вручения писем благодарности и памятных знаков «Благодарю за труд». Награды передала первый замглавы округа Наталья Тимошина. Высоко оценили заслуги юриста тендерного отдела АО «СНТ» Александра Залеского, который посвятил работе на предприятии пять лет. Он напомнил, что продукция широко используется на социально значимых объектах, таких как школы и больницы, а также на стадионах и метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.

Речь про передовую досмотровую технику: интроскопы, ручные и стационарные металлодетекторы. Все это обеспечивает безопасность жителей ежедневно.

После награждения приступили к главной цели встречи – обсуждению волнующих вопросов. Александр попросил прояснить ситуацию с начислением платы за теплоснабжение. На месте ему дали все разъяснения, в том числе от руководителя АО «Красногорская теплосеть» Аркадия Филиппова. В свою очередь операционный директор предприятия Олеся Чепига интересовалась безопасностью и организацией питания в школе №12 микрорайона «Южный». Ее просьбу взяли на дальнейшее рассмотрение.

«Всегда ратуем за обратную связь с нашими жителями, которая важна с точки зрения совместного решения задач», – сказала Наталья Тимошина.

Отметили, что такие выезды будут совершаться на регулярной основе, так как давно зарекомендовали себя положительно. Благодаря этому окружные власти могут выстроить прямой контакт с жителями и быстрее начать работу по ряду просьб.