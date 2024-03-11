Адмирал Комоедов подтвердил отставку главкома ВМФ России Евменова

Появившаяся в СМИ в воскресенье, 10 марта, информация об отставке главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова, соответствует действительности, заверил в беседе с URA.RU бывший главком Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов.

Ранее ряд средств массовой информации распространили сообщение о том, что Евменов отправлен в отставку и на замену ему назначен командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

«Да, это достоверная информация (о назначении Моисеева). Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», - подтвердил Комоедов.

Свою уверенность от подкрепил тем, что о смене главкома ВМФ РФ ему сообщили сразу двадцать источников. Причины же такого решения Комоедов отказался назвать.

Напомним, Николай Евменов был назначен на должность главнокомандующего ВМФ России 3 мая 2019 года.