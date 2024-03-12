Адвокат Карабанов перечислил ситуации, когда самогонщик может попасть под статью

В настоящее время жители нашей страны могут беспрепятственно «гнать» самогон в личных целях и даже угощать им друзей и знакомых, поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено. По словам адвоката Александра Карабанова, все-таки владельцы самогонных аппаратов обязаны соблюдать несколько правил и ограничений, за нарушение которых им может грозить наказание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что процессом «гонки» спиртосодержащей продукции в нашей стране можно заниматься сколько угодно, однако на конкретном оборудовании. Например, при условии возможности самогонным аппаратом произвести за сутки свыше пяти литров алкоголя Его необходимо зарегистрировать в Росалкогольрегулировании. В противном случае предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей и конфискация аппарата.

По мнению юриста, больше ответственность у тех, кто планирует продавать алкоголь. Так, в данном случае самым легким наказанием является штраф в размере до 50 тыс. рублей, выручка за продажу собственного алкоголя свыше полутора миллионов рублей при отсутствии лицензии предполагает штраф уже до трех миллионов рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Он подчеркнул, что при «гонке» алкоголя ограничения предусмотрены лишь за продажу и объем производства, за угощение никакой ответственности нет.