Адвокат Карабанов считает, что иноагенты могут заслужить амнистию деятельным раскаянием

Минюст России исключил блогера Николая Соболева и журналиста Дениса Константинова из списка иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента». По словам адвоката Александра Карабанова, этот прецедент говорит о том, что власти готовы пойти на встречу иноагентам и предоставить им «механизм прощения», заслужить которое те смогут через деятельное раскаяние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что государство не является карательным органом и призвано в рамках исполнения полномочий госведомств и должностных лиц регулировать общественные отношения.

По мнению юриста, у каждого есть право на некую ошибку, на некое непонимание экономических и политических процессов. Поэтому люди, которые вовлеклись в эмоциональный фон, не разобравшись с тем, что в реальности происходит, смогут рассчитывать на прощение при соблюдении определенных условий. Так, необходимо это объективно осознать и признать, после чего своей профессиональной деятельностью принести пользу и благо стране. Примером являются поездки Филиппа Киркорова и других побывавших на «голой вечеринке», с выступлениями в Донбасс.

Он подчеркнул, что амнистия для иноагентов даст возможность им вернуться в нормальную государственную и социальную жизнь.