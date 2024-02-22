Адвокат Наумов назвал наиболее частую ошибку в загранпаспорте

По словам адвоката Виктора Наумова, место рождения, которое указано неправильно, может стоить путешествия, поскольку из-за такой ошибки пограничники вправе развернуть туриста и не выпустить за пределы страны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что, например, если человек родился в СССР, то тогда существовал город Ленинград, а не Санкт-Петербург. Из-за таких ошибок паспорт следует менять.

По мнению юриста, также среди популярных ошибок, из-за которых могут отказать в выезде за рубеж, - неверная дата рождения, ошибки в фамилии, неправильный шрифт.