Адвокат Шадыева перечислила способы добиться увеличения зарплаты

Многие работники недовольны своим уровнем зарплаты. Адвокат Замира Шадыева перечислила способы получить прибавку к зарплате законными способами. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, можно взять какое-либо совместительство, тем не менее в этом случае стоит помнить, что это станет отнимать много времени и сил.

Юрист добавила, что поспособствует этому вертикальная мобильность по карьерной лестнице, но следует не забывать, что обязанностей прибавится и с начальством придется общаться чаще.

По ее мнению, также можно повысить результативность работы, повысить образовательный уровень, попросить о повышении зарплаты лично, пригрозив увольнением.