Адвокат Виталия Бережного рассказал о его состоянии после вынесения обвинительного приговора

Виталия Бережного суд приговорил к пожизненному лишению свободы, за изнасилование и убийство восьмилетней Насти Муравьевой. Преступник отправлен в Бутырскую тюрьму. С бывшим спецназовцем смог встретиться правозащитник Александр Почуев, который сообщил, что Бережной находится в крайне подавленном состоянии, Megatyumen.ru .

Чтобы попасть к подзащитному, Почуеву пришлось просить разрешение на встречу у суда. При этом адвокат отмечает, что такие вещи не соответствуют закону, об этом он сообщил в беседе с источником. Александр Почуев планирует направить соответствующую жалобу в Министерство юстиции и ФСИН.

Правозащитник отмечает, что состояние Бережного вызвано ощущением несправедливости прошедшего судебного процесса. Он также рассказал, что решение суда необходимо обжаловать и надеется на справедливое рассмотрение дела в вышестоящих инстанциях.

Адвокат сообщил, что бывший спецназовец понимает всю сложность ситуации, поскольку сторона обвинения нашла поддержку в Генеральной прокуратуре, в частности в лице Щербакова и Дигаевой.

Анастасия Волк, являющаяся адвокатом Бережного отметила, что ее подзащитных был готов к любому исходу и понимал какую меру пресечения может назначить суд. Она также сообщила источнику, что бывший силовик морально держится, но ему не хватает общения с семьей, контакт с которыми ему был запрещен почти год назад.

Виталий Бережной писал обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и даже Президенту РФ Владимиру Путину. Также в соцсетях стали появляться сообщества, в которых пользователи публиковали "секретные материалы" по делу о страшном убийстве восьмилетней Насти.