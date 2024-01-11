Африканцы отправили на тот свет наехавшего на них «правосека» в Швейцарии

В Швейцарии воевавший в составе украинского националистического движения «Правый сектор»* белорусский националист Николай Костриков повздорил с мигрантами из стран Африки, сообщается в соцсетях.

Отмечается, что белорус Николай Костиков по кличке «Немец» отправился в Швейцарию на лечение после контузии. На Новый год у него случилась словестная перепалка с выходцами из Африки, которая переросла в рукопашный бой.

Силы были явно неравны. В результате избиения Костриков получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в одной из местных клиник.

Ранее сообщалось, что убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Киву вызвали повесткой в украинский суд.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России.