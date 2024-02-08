Африканцы в Москве массово отказываются платить за проезд и угрожают пассажирам расправой

В московском поселке Восточный местные жители бьют тревогу. Их расстраивает тот факт, что буквально наводнившие это место мигранты из стран Африки ведут себя наплевательски к российским законам, отказываясь оплачивать проезд в общественном транспорте.

Как передает паблик «Голосу страны», буквально каждое утро в маршрутках и автобусах Восточного происходит по следующему сценарию: африканцы и кубинцы повадились ездить на халяву. Если же заходят контролеры, как призналась местная жительница, разборок не миновать.

«Они все говорят: нет паспорта. Мурыжат и отпускают. Вечером, когда еду домой, они тоже не платят группами и едут спокойно и уверенно», — рассказала девушка.

Все происходящее вызывает возмущение у остальных пассажиров. Порой, чтобы заставить африканцев заплатить за проезд, приходится доставать камеру телефона и снимать их на видео. Те нехотя, но все же идут к валидатору. Правда, потом начинают угрожать снимающим пассажирам расправой.