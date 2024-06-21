Аграрии из Каширы засеяли яровыми культурами более 12 тысяч гектаров

Посевная кампания прошла в городском округе Кашира. Аграрии высадили на полях сельскохозяйственные культуры под урожай 2024 года.

Хозяйства округа успешно завершили засев на полях, определив обширные территории под разные культуры. В текущем году удалось провести работы на 12 144,5 гектара, что больше, чем в 2023-м. Тогда под засевы выделили 11 551,5 гектара.

Так, 8 418,5 гектара определили под яровые зерновые и зернобобовые культуры, 4 072 гектара — под технические. Еще 405 гектаров засеяны картофелем и овощебахчевыми. 5 152 гектара теперь занимает озимая пшеница, которая более устойчива и часто дает больше урожая, чем яровая.

Собственники и предприятия проводят посевы также на землях, которые не использовались более пяти лет. Из запланированных 529,8 гектара в оборот было введено 254,79 гектара на незадействованных ранее участках — это 48% от общего объема.