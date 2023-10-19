Активисты МГЕР Подмосковья посетили ЛДНР с гуманитарной миссией

Гумпомощь была собрана на базе волонтерского центра в Звездном городке. По словам Москатовой, центр оказывает помощь военнослужащим уже больше года. К доброму делу подключились и предприниматели региона. Москатова поблагодарила главу муниципалитета Евгения Баришевского и волонтеров.

В первый день миссии активисты встретились с мобилизованными в Луганске и передали бойцам маскировочные сети, стропы, окопные свечи, теплую одежду, печи для обогрева и посылки от близких.

После этого активисты посетили военный госпиталь в Рубежном и передали сотрудникам стиральную машину, лекарства, предметы гигиены, спальные мешки, теплую одежду.

На второй день они отправились в ДНР, где передали гумпомощь в Донецкую больницу. От имени депутата Госдумы Александра Толмачева Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению передали реанимационные мониторы и электрическую плиту.

«Помогал и продолжу помогать — для меня это очень важно как для человека и гражданина», - отметил Толмачев.

В завершение активисты посетили школу в селе Вольное. Одному из учащихся — мальчику с проблемами со зрением — подарили комплект учебников. Остальным ребятам передали канцелярские наборы.