Активную молодежь наградили в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области в преддверии Дня молодежи вручили областные награды самым активным представителям «Волонтеров Подмосковья», «Юнармии», «Молодой Гвардии» и других молодежных организаций. Как сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, всего награды получили около ста человек из одиннадцати муниципалитетов.

Награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручила глава министерства Екатерина Швелидзе — волонтерам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварий на объектах тепло- и энергоснабжения.

«Я не устану повторять, что наша молодежь самая-самая. Активная, ответственная, искренняя. Это ребята, которые никогда не оставят человека в беде», - сказала министр.

В январе в Климовске произошла коммунальная авария. На помощь жителям пришли две с половиной сотни волонтеров. Они разносили адресную помощь, помогали с ремонтом.

Федеральное агентство по делам молодежи вручило благодарственные письма ребятам из Серпухова, Протвино и Луховиц за участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Когда произошел теракт в Crocus City Hall, более трехсот подмосковных волонтеров трудились в центре помощи пострадавшим, в пунктах переливания крови, возле стихийного мемориала жертвам. Самым активным вручили благодарственные письма губернатора.

Благодарностью от МИСК Подмосковья за развитие государственной молодежной политики отметили активистов молодежных движений и организаций, молодых ученых, представителей подмосковных вузов и НКО. Также благодарности вручили ребятам, которые внесли большой вклад в период подготовки и проведения ВФМ-2024.