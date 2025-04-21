Активный отдых для всех: МАУК «Парки Красногорска» приглашает на еженедельные мероприятия

Мероприятия от МАУК «Парки Красногорска» — это отличная возможность для жителей округа разнообразить свой досуг и позаботиться о здоровье. Представлен широкий выбор занятий для разных возрастов и интересов.

Утренняя зарядка — прекрасный способ начать день. Жителей приглашают присоединиться к занятиям в Городском парке, где их ждут свежий воздух, пение птиц и дружеская атмосфера. С понедельника по среду под руководством опытного тренера Людмилы Китиной (участницы Олимпиады-80) проводятся занятия в фитнес-группе «Улыбка». Занятия включают разминку, силовые упражнения и дыхательные практики.

Для тех, кто предпочитает активные прогулки, предлагаются занятия скандинавской ходьбой. Это комплексная тренировка, которая задействует как нижнюю, так и верхнюю части тела. Занятия проходят в ПКиО «Ивановские пруды» и парке «Опалиховский пруд» под руководством специалистов «Активного долголетия».

В пятницу и на выходных юных посетителей ждут развлекательные анимационные программы. Аниматоры создают увлекательную атмосферу, предлагая игры и викторины, которые понравятся каждому ребенку. В шести парках пройдут веселые старты, способствующие развитию физической подготовки и командного духа.

В экопарке «Губайловский» любителей бега ждет участие во Всероссийском движении «5 верст». Тренеры помогут новичкам освоить упражнения и вместе покорять новые маршруты парка. Старт в 8:45, мероприятие длится около часа.

Клуб начальной тактической подготовки (отделение г. о. Красногорск МОО Федерации Лазертага России) приглашает всех желающих на тренировки по лазертагу. Это интересный способ улучшить координацию, ловкость и научиться работать в команде. Тренировки проходят по воскресеньям в экопарке «Губайловский».

Живописный парк «Липовая роща» предлагает занятия йогой для тех, кто хочет улучшить самочувствие и зарядиться энергией. В программе три направления: женская йога, йога для будущих мам и хатха-йога. Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (926) 732-84-53. По вторникам в парке можно попробовать свои силы в фитнес-танцах, которые помогут улучшить физическую форму и найти новых друзей.

Регулярные пробежки по парку помогут подготовиться к спортивным достижениям. Тренер Николай Слушков поделится секретами правильной подготовки и ответит на вопросы. Для юных красногорцев и их родителей подготовлена интерактивная программа с играми, эстафетами и викторинами. Мероприятие проходит каждое воскресенье с 11:00 до 11:40 на веранде павильона со стороны ЖК «Спутник».

Во вторник в детском городке «Сказочный» проходят футбольные тренировки (с 15:30 до 16:45). Также во вторник (с 16:15 до 16:45) в экопарке «Губайловский» жители могут попробовать свои силы в катании на роликах.

23 апреля в экопарке «Губайловский» стартует велопрогулка «Прокатись по весне» — катание на велосипедах в компании единомышленников. Прогулка начнется в 18:00 и продлится около часа.

Парк «Набережная реки Синичка» приглашает на беговые тренировки под руководством мастера спорта Андрея Анатольевича Секиры. В программе: разминка, специальные упражнения для бегунов, легкая пробежка и растяжка. Занятия проводятся по воскресеньям с 09:00 до 10:00.

26 апреля мероприятие «Парковая атлетика»! В программе спортивные тренировки, концерты и футбольные матчи. Интерактивная зона от теннисной академии Шамиля Тарпищева позволит сделать фотографии со спортивным инвентарем и узнать больше о теннисе. Для юных гостей подготовлены крафтовые настольные игры «На пне», а также соревнования по велорогейну.

Мероприятие пройдет по адресу:

Детский городок «Сказочный» (начало в 09:45, окончание в 14:00).

Городской парк (начало в 10:30, продолжительность 5 часов). Возрастные ограничения не установлены.