Масштабная акция «День добрых дел» прошла в Подмосковье. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил сделать последний учебный день перед майскими праздниками выходным, но провести его с пользой.

В рамках акции школьники приводили в порядок территории школ и парков, мемориалов и воинских захоронений. Они мастерили скворечники и скамейки, высаживали деревья.

В Солнечногорске учащиеся лицея №1 навестили пенсионеров и помогли им по дому. А ученики школы №5 вместе с родителями и педагогами собрали корм и отвезли в приют для бездомных животных в Клину. В Сергиевом Посаде школьники и учителя СОШ №14 вместе с сотрудниками драматического театра провели озеленение в парке.

«Наш театр — это излюбленное место просвещения жителей нашего района, поэтому сегодня мы пришли с детьми сажать деревья, убирать территорию и общаться», - отметила учительница Ольга Голубцова.

В Видновском художественно-техническом лицее ребята плели корзинки для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Дети седьмой школы и Видновской гимназии посетили пожарную часть.

Учащиеся Демиховского лицея и СОШ №20 имени Бирюкова в Орехово-Зуево посетили машиностроительный завод и узнали, как создаются поезда. Ученики Шаховской гимназии побывали на Семейной эко-ферме «Ройгас», где им показали производство сыров.

В Химках школьники высадили на территории парка «Два берега» саженцы липы. В Дмитрове высадили деревья на Аллее Космонавтов, в Апрелевке — 33 куста сирени в память о бойцах 33-й армии, защищавшей Наро-Фоминск от фашистов, в Королеве — деревья на Мемориале Славы.

В ряде школ ребята писали письма бойцам СВО и мастерили для них сувениры-обереги. Также проводились благотворительные ярмарки, средства с которых направят на закупку всего необходимого для фронта. Во многих школах после уборки территории были организованы спортивные состязания

Во всех школах проходит конкурс на лучшее фото или видео с акции. Материалы надо загрузить в соцсети с хештегом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Авторы шести лучших работ получат призы от «Волонтеров Подмосковья», а школа-победительница — мороженое от «Чистой линии» на всех учеников.