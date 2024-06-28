Акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья

Акция по проверке здоровья пройдет в подмосковных парках в выходные, сообщили в Министерстве здравоохранения. Врачи будут работать в 34 муниципалитетах.

Чтобы проверить свое здоровье в парке, нужно будет предоставить паспорт и медицинский полис. Результаты медосмотра будут загружены в личный кабинет на сайте «Здоровье».

Если в ходе осмотра потребуется проведение дополнительных обследований, жителю дадут соответствующее направление в поликлинику.