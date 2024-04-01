Акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас» состоялась в Солнечногорске

На площадке дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась благотворительная акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас», инициатором которого выступили ветераны и члены Солнечногорского отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло с участием жителей округа, патриотических организаций и благотворительных объединений. Примечательно, что в рамках акции состоялась церемония вручения наград «Орден Мужество» семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. Кроме того, руководитель отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Воробьев выразил слова благодарности всем участникам акции за их помощь участникам СВО.

На акции были проведены мастер-классы по изготовлению маскировочной сети и окопных свечей, организована патриотическая выставка. А все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на закупку гуманитарной помощи для бойцов СВО.