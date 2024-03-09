Акция «Весна. Цветы и комплименты» состоялась в подмосковном Подольске

В трех парках Подольска и на бульваре Юности в ходе акции «Весна. Цветы и комплименты» женщинам раздали около одной тысячи тюльпанов и надувных шариков к Международному женскому дню.

Отмечается, что представители молодежных организаций округа начали раздавать яркие весенние цветы в полдень. На входе в парк Талалихина и у новой сцены перед праздничным концертом тюльпаны получали все представительницы прекрасного пола, независимо от возраста.

«Сегодня мы дарим праздничное настроение девочкам, девушкам и женщинам городского округа и вручаем весенние тюльпаны и разноцветные шарики. В ответ слышим слова благодарности и видим неподдельную радость. В своей семье я тоже поздравил маму, сестру и бабушку», — рассказал Иван Халиков, участник «Подольского союза молодежи».

Цветы и шарики получили сестры Татьяна и Людмила Молоковы. Они пришли на праздничный концерт с детьми и покататься на катке.