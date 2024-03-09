Акция «Весна. Цветы и комплименты» состоялась в подмосковном Подольске
Фото: [Галина Добрынина]
В трех парках Подольска и на бульваре Юности в ходе акции «Весна. Цветы и комплименты» женщинам раздали около одной тысячи тюльпанов и надувных шариков к Международному женскому дню.
Отмечается, что представители молодежных организаций округа начали раздавать яркие весенние цветы в полдень. На входе в парк Талалихина и у новой сцены перед праздничным концертом тюльпаны получали все представительницы прекрасного пола, независимо от возраста.
«Сегодня мы дарим праздничное настроение девочкам, девушкам и женщинам городского округа и вручаем весенние тюльпаны и разноцветные шарики. В ответ слышим слова благодарности и видим неподдельную радость. В своей семье я тоже поздравил маму, сестру и бабушку», — рассказал Иван Халиков, участник «Подольского союза молодежи».
Цветы и шарики получили сестры Татьяна и Людмила Молоковы. Они пришли на праздничный концерт с детьми и покататься на катке.
«Настроение отличное, спасибо, что нас поздравили с 8 Марта. Здорово, что в парке устроили концерт и столько всего интересного», — сказала Татьяна.