Александр Брод: Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на качественно новый уровень

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на качественно новый уровень.

По его словам, это новый уровень подготовки общественных наблюдателей и более оперативное оповещение общественного штаба о происходящем на участках. Также он отметил уровень информационного освещения и наличие видеостены.

Брод добавил, что посетил несколько УИКов в Подмосковье, и везде процесс голосования организован на высоком уровне.