Александр Брод: Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на качественно новый уровень
Фото: [t.me/Elections_MO]
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на качественно новый уровень.
По его словам, это новый уровень подготовки общественных наблюдателей и более оперативное оповещение общественного штаба о происходящем на участках. Также он отметил уровень информационного освещения и наличие видеостены.
Брод добавил, что посетил несколько УИКов в Подмосковье, и везде процесс голосования организован на высоком уровне.
«По всем регионам России явка очень высокая. Это говорит о том, что наши граждане осознают значимость избирательной кампании», - добавил он.