Александр Коган посетил Центр общественного наблюдения Подмосковья
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Госдумы РФ Александр Коган посетил Центр общественного наблюдения Подмосковья. Он отметил важность использования современных технологий для обеспечения прозрачности голосования.
Коган сообщил, что дистанционное голосование очень востребовано в области, что говорит о высоком уровне доверия жителей к цифровизации. В целом по стране проголосовать дистанционно планируют 4,7 миллиона граждан. Из них 20% — из Подмосковья.
«Здорово, что в центре каждый наблюдатель от партии, наблюдатель от своего кандидата может посмотреть, как происходит процесс. То есть мы не видим человека, потому что он закодирован, но мы видим, что определенный код взял бюллетень, он находится в этапе обработки, мы видим, что он проголосовал, что бюллетень принят. И анонимность стопроцентная», - добавил Коган.