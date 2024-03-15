Александр Коган посетил Центр общественного наблюдения Подмосковья

«Здорово, что в центре каждый наблюдатель от партии, наблюдатель от своего кандидата может посмотреть, как происходит процесс. То есть мы не видим человека, потому что он закодирован, но мы видим, что определенный код взял бюллетень, он находится в этапе обработки, мы видим, что он проголосовал, что бюллетень принят. И анонимность стопроцентная», - добавил Коган.