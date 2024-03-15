Александр Толмачев посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев в 1-й день голосования посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области, и подчеркнул, что каждые выборы регион делает прозрачными, открытыми и понятными для любого гражданина.

«Здорово, что здесь ты можешь своими глазами в реальном времени, в онлайн-формате увидеть все, что происходит на конкретном УИКе. Это снимет часть вопросов, которые могут родиться у тех, кто дискредитирует избирательную систему нашей страны», — сказал Александр Толмачев.

Депутат также отметил, что здорово, что есть не только очный формат, когда можно прийти на избирательный участок, но и формат электронного голосования. Кроме того, можно сделать свой выбор в день, когда тебе удобно.

«Так как выборы идут не один день, а три, конечно, у наблюдателей, у общественников работы прибавилось. Но современные технологии упрощают эту работу, позволяют нам делать все это качественно», — заявил Толмачев.

Сам же депутат планирует исполнить гражданский долг на избирательном участке, его сестра — через ДЭГ, а мама взяла открепительное удостоверение и проголосует прямо на работе.