Алексей Артюхин угостил жителей Шатуры блинами собственного приготовления
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Глава Шатуры Алексей Артюхин в своих соцсетях поздравил всех с Масленицей. В ходе празднования он угостил жителей муниципалитета блинами собственного приготовления.
Артюхин рассказал, что по традиции в парках Шатуры собралось большое количество жителей, чтобы проводить зиму и поприветствовать весну. Праздник был организован масштабный — с конкурсами, танцами, песнями, ярмаркой.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
«Ну и какая Масленица без блинов? Всей семьей сегодня угощали жителей блинами собственного приготовления», - рассказал глава округа.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Он выразил надежду на то, что у жителей появилось праздничное настроение.
«Всех еще раз с праздником! С Масленицей!» - заключил глава.