Алексей Артюхин угостил жителей Шатуры блинами собственного приготовления

Глава Шатуры Алексей Артюхин в своих соцсетях поздравил всех с Масленицей. В ходе празднования он угостил жителей муниципалитета блинами собственного приготовления.

Артюхин рассказал, что по традиции в парках Шатуры собралось большое количество жителей, чтобы проводить зиму и поприветствовать весну. Праздник был организован масштабный — с конкурсами, танцами, песнями, ярмаркой.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

«Ну и какая Масленица без блинов? Всей семьей сегодня угощали жителей блинами собственного приготовления», - рассказал глава округа.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Он выразил надежду на то, что у жителей появилось праздничное настроение.