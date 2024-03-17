Алексей Артюхин угостил жителей Шатуры блинами собственного приготовления

Общество
пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

Глава Шатуры Алексей Артюхин в своих соцсетях поздравил всех с Масленицей. В ходе празднования он угостил жителей муниципалитета блинами собственного приготовления.

Артюхин рассказал, что по традиции в парках Шатуры собралось большое количество жителей, чтобы проводить зиму и поприветствовать весну. Праздник был организован масштабный — с конкурсами, танцами, песнями, ярмаркой.

пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

«Ну и какая Масленица без блинов? Всей семьей сегодня угощали жителей блинами собственного приготовления», - рассказал глава округа.

пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

Он выразил надежду на то, что у жителей появилось праздничное настроение.

«Всех еще раз с праздником! С Масленицей!» - заключил глава.

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