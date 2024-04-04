Алена Сокольская приехала с гуманитарным конвоем в ЛНР и ДНР

Заслуженный и долгожданный отпуск глава городского округа Клин Алена Сокольская решила провести с командой там, где нужна помощь и поддержка — отправилась с гуманитарным конвоем в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Отмечается, что детям Донбасса и бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, везут более десяти тонн гуманитарного груза и необходимого оборудования. При этом только загрузка заняла почти пять часов

Целая «Газель» одежды, игр, книг и сладостей для детей прифронтовой зоны предназначены фонду Марии Пироговой. В составе груза также индивидуальные адресные посылки бойцам от родных, а также посылки, собранные для бойцов клинскими детьми и бабушками, с носочками, гостинцами и трогательными письмами. И самое ценное — рисунки клинских ребят, их послания бойцам.

Первые встречи с бойцами уже идут. Впереди — еще долгий путь и много новых радостей и впечатлений.