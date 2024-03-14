Аллею «Бессмертного полка» в Луховицах должны сделать ко Дню Победы

Аллею представляет собой ряд стендов с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Задача успеть сделать ее к 9 мая поставлена главой городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным.

«Запас времени еще есть. Ставим задачу, чтобы к 9 мая аллея «Бессмертного полка» была сделана», - отметил глава округа.

Опасения вызывает только медленно тающий снег, а точнее его количество. За эту зиму было очень много снежных осадков, заморозки. Снег очень хорошо промерз и тает не быстро. Это единственная причина, по которой организация аллеи может замедлиться.

Обустройство аллеи «Бессмертного полка» - это часть второго этапа комплексного благоустройства Аллеи Славы. Это масштабный проект, подразумевающий большое количество строительных работ и работ по улучшению общего ансамбля территории.