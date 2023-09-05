Аллею Славы открыли на территории Губернского колледжа Серпухова

Глава подмосковного городского округа Серпухов Сергей Никитенко рассказал, что в Губернском колледже состоялось открытие мемориальной доски в честь уроженца муниципалитета Владимира Алексеева. Этим глава округа поделился в социальных сетях.

После начала специальной военной операции Владимир выбрал путь защитника Родины и добровольно вступил в ряды военных. Однако получил серьезные ранения в сражении 26 июня, из-за которых погиб 5 июля. Уроженец Серпухова был награжден Орденом мужества посмертно. Его вспоминают как человека, который был всегда готов самоотверженно помочь близким.

Почтить память героя пришли члены его семьи, сотрудники и выпускники Губернского колледжа, а также маргеловцы. Глава Серпухова отдельно поблагодарил руководителя образовательного учреждения Александра Лысикова за предложение увековечить память Владимира и создать мемориал, посвященный военным-участникам спецоперации. Теперь на территории учебного заведения есть «Аллея Славы героев вооруженных сил Российской Федерации».