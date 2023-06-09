Врач Коломенской больницы назвала способы, которые помогут избежать симптомов аллергии в сезон тополиного пуха
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В разгар цветения тополя аллергики часто страдают от обострения недуга. О том, как избежать проблем со здоровьем, рассказала детский врач-аллерголог Коломенской больницы Ирина Овасапян, передает областной Минздрав.
По ее словам, тополиный пух сам по себе не является аллергеном, потому что в нем нет веществ, которые способны вызвать аллергию. Однако он обладает высокими абсорбирующими свойствами, перенося на себе пыльцу других растений, цветущих в это время.
Чтобы избежать аллергии, стоит отказаться от прогулки в ветреную погоду. Кроме того, специалист советует аллергикам закрывать окна, чтобы пух не попал в квартиру. На улице можно носить очки, медицинские маски, добавила врач. Если симптомы будут серьезны, следует обратиться к специалисту.
«При появлении симптомов аллергии в сезон тополиного пуха не нужно сдавать анализы на аллергию к пыльце тополя, так как пух не является пыльцой. Выделения из носа, чихание, зуд в носу, слезотечение, покраснение глаз — скорее всего, это реакция на цветение злаковых трав», — отметила Овасапян.