Врач Коломенской больницы назвала способы, которые помогут избежать симптомов аллергии в сезон тополиного пуха

В разгар цветения тополя аллергики часто страдают от обострения недуга. О том, как избежать проблем со здоровьем, рассказала детский врач-аллерголог Коломенской больницы Ирина Овасапян, передает областной Минздрав.

По ее словам, тополиный пух сам по себе не является аллергеном, потому что в нем нет веществ, которые способны вызвать аллергию. Однако он обладает высокими абсорбирующими свойствами, перенося на себе пыльцу других растений, цветущих в это время.

Чтобы избежать аллергии, стоит отказаться от прогулки в ветреную погоду. Кроме того, специалист советует аллергикам закрывать окна, чтобы пух не попал в квартиру. На улице можно носить очки, медицинские маски, добавила врач. Если симптомы будут серьезны, следует обратиться к специалисту.