Американский суд выпустил Джулиана Ассанжа на свободу

Дело основателя скандального и разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликовавшего шокирующие секреты о США, закрыто, а его уголовное преследование прекращено. Такое решение, как пишет британская Guardian, вынес суд Северных Марианских остров, находящихся под юрисдикцией Вашингтона.

Таким образом, журналист свободен и отныне, в рамках сделки с американским Минюстом, у последнего нет к Ассанджу более никаких претензий.

Перед тем как отпустить на свободу, суд на острове Сайпан приговорил Ассанжа к уже ранее отбытому сроку в 5 лет и три месяца за незаконное получение секретной информации в США, являющейся гостайной.

«Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения. Дело прекращается нынешним заседанием. Вы выйдете отсюда свободным человеком», — приводит слова судьи газета.

Напомним, минувшим днем Джулиан Ассанж был отпущен из тюрьмы в Великобритании Великим судом Лондона под залог. Перед этим журналист договорился с американскими властями, что признает частично свою вину.