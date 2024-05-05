Аналитик Иванников: Зеленский и Порошенко проживут не долго после попадания в розыск МВД РФ

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, а также его предшественник на данном посту Петр Порошенко, после попадания в базу розыска МВД РФ, могут стать законными целями для Армии России, поделился мнением в беседе с URA.RU политолог Олег Иванников.

Как подчеркнул аналитик, внесение их в список разыскиваемых МВД РФ персон, может иметь вполне определенное продолжение. Со слов Иванникова, Порошенко и Зеленского за содеянные преступления ждет суровое наказание, вплоть до ликвидации.

«Это военные преступники, которых ждет строгое наказание по совокупности содеянных преступлений. <...> Если российское министерство обороны примет решение уничтожить их, то будет совершенно право», — подчеркнул подполковник запаса МВД.

Зеленского по окончании полномочий главы государства, которое произойдет уже 20 мая, как считает Иванников, «может ожидать судьба чеченского сепаратиста Джохара Дудаева», уничтоженного метким ракетным ударом в 1996 году.

«Это может произойти», — констатировал политолог.

Напомним, в субботу, 4 мая, Министерство внутренних дел России объявило президента Украины Владимира Зеленского, экс-главу государства Петра Порошенко и еще ряд высокопоставленных украинских чиновников в розыск. Уголовные статьи, по которой все они разыскивается, не приводились.