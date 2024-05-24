Аналитик Муртазин считает, что бюджетные смартфоны более уязвимы для взлома

На сегодняшний день значительная часть производителей смартфонов, наряду с линейкой дорогостоящих флагманских устройств, выпускают на рынок бюджетные модели, которые предназначены для рядовых пользователей. Несмотря на то что дешевые устройства имеют весь набор базовых функций, они все же значительно уступают флагманам по техническим характеристикам. По словам аналитика Эльдара Муртазина, преимущества телефонов верхнего ценового сегмента касаются не только качества конкретных элементов устройства. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что бюджетные телефоны уступают флагманским моделям по всем параметрам – от качества воспроизведения музыки и числа камер до наличия поддержки со стороны производителя. Кроме того, такие модели могут не обновляться вообще или делать это очень редко. А регулярные обновления необходимы не только для исправления багов и ошибок, а также и для того, чтобы закрывать обнаруженные уязвимости в операционной системе и обеспечивать безопасность устройства.

По мнению эксперта, ряд китайских производителей смартфонов практически не имеют сервисных центров в нашей стране. Отремонтировать подобное устройство в случае поломки можно будет только в одной-двух точках в крупных городах.

Он отметил, что при этом некоторые производители все равно обновляют все свои смартфоны независимо от их ценового сегмента, а часть брендов, представленных на отечественном рынке, не имеют проблем с доступностью сервисных центров.