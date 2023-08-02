Андрей Ковалев рассказал жителям Дубны о развитии бизнеса

С чего начинать свой бизнес? Как правильно организовать взаимодействие сотрудников? Какие сложности можно встретить на пути, когда открываешь дело? На эти и другие вопросы начинающих бизнесменов ответил председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец группы компаний «Экофис» и усадьбы «Гребнево» Андрей Ковалев.

Встреча прошла в наукограде Дубна.

Андрей Ковалев построил общение в форме диалога, когда каждый желающий мог задать вопрос и получить на него развернутый ответ. Гость рассказал, как начинал свое дело, как его развивал и в итоге пришел к тому, что имеет сегодня. Кроме того, Ковалев отметил, что в сегодня в Подмосковье можно смело строить бизнес, тем более, что в регионе созданы максимально благоприятные условия для предпринимателей. А какие именно подробнее сообщила представитель министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Мария Семенова.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров, руководитель муниципалитета даже обсудил со знаменитым гостем планы по развитию Дубны. Он также напомнил, что за консультацией представители бизнес-сообщества могут обратиться в городскую администрацию, ТПП Дубны и центр «Мой бизнес».