Анджелина Джолиевна и Кентаврмар: около пяти тысяч жителей Подмосковья сменили имя с начала года

Около пяти тысяч жителей Подмосковья сменили имя с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Самыми необычными измененными именами в этом году стали Кентаврмар, Рагнияра, Киттипон, Милош, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Сия, Космос.

Чтобы изменить имя, нужно подать в ЗАГС соответствующее заявление. После этого ведомство выдаст свидетельство о перемене имени. Затем в течение месяца жителю с новым именем нужно будет заменить все имеющиеся документы.

С 1 января 2025 года размер госпошлины за регистрацию перемены имени вырастет и составит не 1,6 тысячи рублей, а пять тысяч рублей.