Анна Цивилева и Ирина Каклюгина поздравили с 8 Марта жен и матерей участников СВО

Председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина поздравили жен и матерей участников СВО с 8 Марта.

Встреча прошла в «Новом Иерусалиме». В ее рамках посетительницы ознакомились с экспозицией «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». После этого участницам мероприятия рассказали о новых мерах поддержки.

«По решению губернатора в Подмосковье с этого года для участников СВО бесплатно предусмотрены дополнительные средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень», - сообщила Каклюгина.

Также в центре «Ясенки» по запросу бойцов теперь могут проживать и проходить лечение и реабилитацию их родственники, добавила вице-губернатор.

За девять месяцев работы региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обработал около десяти тысяч обращений.