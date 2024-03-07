Анна Цивилева и Ирина Каклюгина поздравили с 8 Марта жен и матерей участников СВО
Фото: [Министерство социального развития МО]
Председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина поздравили жен и матерей участников СВО с 8 Марта.
Встреча прошла в «Новом Иерусалиме». В ее рамках посетительницы ознакомились с экспозицией «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». После этого участницам мероприятия рассказали о новых мерах поддержки.
«По решению губернатора в Подмосковье с этого года для участников СВО бесплатно предусмотрены дополнительные средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень», - сообщила Каклюгина.
Также в центре «Ясенки» по запросу бойцов теперь могут проживать и проходить лечение и реабилитацию их родственники, добавила вице-губернатор.
За девять месяцев работы региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обработал около десяти тысяч обращений.
«Нам всегда очень важно оставаться на связи и помогать по любому вопросу мамам и вдовам погибших бойцов. Фонд стал для семей наших героев вторым домом», - отметила Цивилева.