Анна Цивилева и Ирина Каклюгина провели в Истре встречу с женами и матерями участников СВО

Встреча в преддверии Международного женского дня прошла в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Место для встречи выбрали неслучайно. В музейном комплексе для особенных гостей подготовили экскурсию: женщины познакомились с известными произведениями выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». По словам одной из женщин, знакомство с выставкой позволило полностью погрузится в мир искусства и забыть о всех проблемах и делах.

По завершении экскурсии прошла беседа в очень теплой и уютной атмосфере за чашкой чая. Здесь участницы мероприятия пообщались и поделились своими мыслями, также узнали о новых мерах поддержки для семей, участников СВО.

«Нам всегда очень важно оставаться на связи и помогать по любому вопросу мамам и вдовам погибших бойцов. Мы организовали это мероприятие, чтобы воодушевить их, поддержать, пообщаться в неформальной обстановке. Участницы нашей встречи в восторге. Они поделились приятными впечатлениями и благодарили организаторов, руководство музея и администрацию Московской области за такой подарок», — отметила Анна Цивилева.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что региональный фонд «Защитники Отечества» за 9 месяцев работы обработал порядка 10 тысяч обращений и помог многим бойцам и их семьям с совершенно разными вопросами. По решению губернатора в Подмосковье с этого года для участников СВО бесплатно предусмотрены дополнительные средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень.