Аномальные морозы стали причиной гибели миллионов голов домашнего скота в Монголии

На территории Монголии за эту зиму уже погибло порядка 3 миллионов домашних животных. Сильные снег и холод, а также связанный с ним голод, стали этому виной. Об этом сообщил ТАСС .

Зимы, подобной нынешней, не было в Монголии последние 20 лет. Нередки морозы, достигающие 38-49 градусов, а все пастбища засыпаны снегом. Толщина снежного покрова достигает 38-60 сантиметров. Из-за этого домашний скот не в состоянии кормиться, и гибнет из-за голода и низких температур. Дошло до того, что буддистские монахи решили сделать пожертвование на корма для скотоводов, чтобы они смогли приобрести пищу животным.

«Монахи поддержали призыв и купили корма на сумму более 80 млн тугриков», - сообщил по этому поводу в монастыре Гандантекченлин, который выступает центром монгольского буддизма.

Эти деньги эквивалентны 25 тысячам долларов США. По статистике, на конец прошлого года в Монголии проживало 3,4 миллиона человек, а домашних животных насчитывалось почти 65 миллионов голов. То есть, на одного жителя страны в среднем приходится по 20 животных. Почти 200 тысяч домохозяйств занимаются постоянно скотоводством, и их достаток критично зависит от поголовья скота.