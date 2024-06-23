Антинаркотический брифинг «Выбирай с умом» прошел в подмосковном Зарайске

В Зарайске сотрудники Зареченского сельского дома культуры и Чулковской сельской библиотеки провели антинаркотический брифинг «Выбирай с умом» в рамках областной акции, посвященной проблеме наркомании.

Отмечается, что на мероприятии участники получили исчерпывающую информацию о различных видах наркотических веществ, их разрушительных последствиях для организма и психики. Также особое внимание было уделено важности здорового образа жизни. Ведущие рассказали о преимуществах занятий спортом, хобби и общения с близкими людьми, которые помогают молодым людям находить смысл и удовлетворение без обращения к наркотикам.

Брифинг прошел в формате открытого диалога, где участники могли задавать вопросы и получать на них ответы. Это способствовало формированию критического мышления и осознанного отношения участников к проблеме наркомании.

Антинаркотический брифинг «Выбирай с умом» стал важным событием в рамках областной акции по профилактике наркомании. Он позволил участникам получить ценные знания, сформировать негативное отношение к наркотикам и принять решение в пользу здорового образа жизни.