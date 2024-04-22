Антонов и Лепс поддержали включение песен SHAMANа и Газманова в школьную программу

Известные артисты, такие как Сосо Павлиашвили, Юрий Антонов и Григорий Лепс, поддержали идею Госдумы по включению патриотичных песен в программу школ для изучения. В список включили хиты Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова. Комментарии знаменитостей приводит KP.RU .

Именитый композитор Антонов усомнился, что его хиты попадут в школьную программу, но к идее о включении туда песен SHAMANа и Газманова считает хорошей идеей. Аналогичного мнения придерживается Сосо Павлиашвили. Грузинский и российский артист считает, что его песни давно исполняют в образовательных учреждениях, и если его композиции также включат в программу, он будет только за.

«Мои песни уже проходят в школах. Я написал композицию «Россия — это мы», которую поет Лариса Долина. Практически на всех концертах исполняют эту песню. Поэтому, конечно, отношусь к этой идее замечательно», — отметил продюсер и певец Брендон Стоун.

Григорий Лепс назвал Дронова и Газманова «великолепными», но и сам не прочь попасть в школьную программу. А вот ведущая Эвелина Бледанс отметила, что не слишком знает творчество SHAMANa, зато хорошо знакома с Газмановым. Идею она оценила больше как положительную.

Напомним, Госдума внесла предложение о включении патриотических песен в школьную программу в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступил перед подмосковной молодежью на фестивале в Сочи.