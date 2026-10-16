Арбитражный суд Подмосковья привлек к ответственности предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Московской области привлек к ответственности индивидуального предпринимателя за незаконную продажу алкогольной продукции.

В суд поступило заявление Рузского городского прокурора. Согласно документу, предприниматель организовал в магазине в деревне Сытьково незаконную розничную продажу алкоголя без лицензии.

На объекте провели проверку. По ее итогам составили протоколы осмотра и изъятия, а также вынесли постановление о возбуждении административного дела.

При вынесении решения суд учел то, что ранее предприниматель не привлекался к ответственности. В результате ему было вынесено предупреждение. Алкогольную продукцию конфисковали.