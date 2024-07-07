Минобороны России опубликовало обновленные данные по обстановке на поле боя в зоне проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Среди прочего сообщается, что российскими бойцами освобожден населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике.

Отмечается, что в освобождении участвовали бойцы группировки «Центр». Находившиеся в Чигарях боевики ВСУ были вынуждены отступить.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сводке ведомства.

Также сообщается, что подразделения Центральной группировки ВС РФ поразили вооруженные формированиям сразу пяти бригад ВСУ. Кроме того, в результате атаки на один из аэродромов базирования были ликвидированы две пусковые установки ЗРК Patriot американского производства и радар Giraffe.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.