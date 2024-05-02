Арт-терапевтические занятия для врачей стартовали в Учебном центре НИКИ детства в рамках проекта «Наш участковый врач». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», - сообщила глава центра Екатерина Паснова.

В ходе занятий тренер помогает участникам обозначить и разрешить волнующие проблемы. Медики рисуют, слушают музыку, сочиняют сказки. По словам психолога центра Екатерины Фроловой, с помощью искусства человек выражает себя, прорабатывает переживания и становится ближе к гармонии с самим собой.