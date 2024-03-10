Артиллеристы группировки войск «Запад» отразили две вражеские контратаки под Купянском

Артиллеристы группировки войск «Запад» Армии России отразили две контратаки украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что обстрел вражеских позиций велся на дальности до 15 км 122-мм осколочно-фугасными снарядами.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчеты буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удары по выявленным огневым позициям реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.