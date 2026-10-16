Атака БПЛА ВСУ вечером 16 октября на Ленинградскую область: что известно об атаках

На территории Ленинградской области дежурными средствами противовоздушной обороны были успешно нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата. Об оперативной обстановке и ходе боевой работы официальную информацию опубликовал глава региона Александр Дрозденко. В целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в петербургском аэропорту Пулково временно приостанавливали прием и отправку воздушных судов. О деталях происшествия информирует сетевое издание Российская газета .

Нейтрализация воздушных целей и работа средств ПВО

Системы противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили средства воздушного нападения над территорией региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал жителей о ситуации в своем канале на платформе MAX, отметив, что подразделения ПВО успешно уничтожили два БПЛА, а боевая работа по контролю воздушного пространства продолжается.

Временные ограничения в аэропорту Пулково

На фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов профильные службы приняли оперативные меры безопасности.

Росавиация временно приостанавливала прием и отправку самолетов в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. После отражения атаки и проверки воздушной зоны авиагавань возобновила работу в стандартном режиме.