Автоэксперт Аксенов назвал плюсы и минусы повышенного коэффициента выплат по европротоколу

В Госдуме предложили повысить верхнюю границу страхового возмещения по ОСАГО по европротоколу со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. По словам автоэксперта Алексея Аксенова, внедрение повышенного коэффициента по компенсации ОСАГО, предлагаемого в нижней палате парламента, является весьма правильной мерой, а верхнюю границу выплат можно даже расширить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что сумму можно поднять до 400 тыс. рублей.

По мнению эксперта, весьма часто в случае ДТП невозможно обойтись без сотрудника Госавтоинспекции. Поэтому такое нововведение маловероятно что-то изменит. Вернее, это станет прекрасным условием для мошенничества, то есть злоумышленники станут добиваться компенсации, а теперь уже повышенной, даже за незначительные повреждения.

Он подчеркнул, что в цело идея повышения компенсационных выплат правильная. Аксенов предположил, что в перспективе ее могут повысить и до 400 тысяч рублей, как в ДТП, где есть видеофиксация, и оба, соответственно, не оспаривают, кто прав, кто виноват.