Автоэксперт Балабас считает, что включенный кондиционер в пробке продлевает жизнь двигателя автомобиля

Во время летней жары одним из наиболее важных элементов любого автомобиля становится кондиционер, позволяющий охладить раскаленную от стояния на солнце машину и не «спечься» заживо в пробке. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, инструкции автопроизводителей не имеют никаких указаний и предостережений относительно включения кондиционера в тех или иных условиях, в связи с чем бояться, что система охлаждения сможет навредить автомобилю, не следует. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что многие предостережения относительно использования кондиционеров имеют теоретический характер и «крайне далеки от реальности». Например, вероятность того, что лобовое стекло автомобиля потрескается из-за перепада температур внутри и снаружи салона, в действительности крайне мала. Более того, при включенном кондиционере электрический вентилятор ключевого радиатора или включается гораздо чаще, или работает практически непрерывно. Следовательно, двигатель всегда находится на нижней границе рабочего температурного режима, что намного благоприятнее для него, нежели регулярные качели рабочей температуры, у него меньше закоксовываются поршневые кольца и меньше изнашивается масло. Таким образом, это продлевает двигателю жизнь, а кондиционер при этом работает в своем абсолютно стандартном режиме.

По мнению эксперта, следовательно, кондиционером можно спокойно пользоваться при любой температуре салона и двигателя.

Он добавил, что не стоит беспокоиться и по поводу интервалов обслуживания автомобильных кондиционеров, поскольку подобные работы входят в стандартный регламент ТО.