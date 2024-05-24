Автоэксперт Сажин перечислил последствия для скрывающих номера автомобилистов

Кабмин внес в нижнюю палату парламента законопроект, ужесточающий наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Наказание за такое нарушение предполагает лишение водительских прав на срок до полутора лет. Законопроект подразумевает борьбу с нарушениями, связанными с управлением транспортом без номерных знаков или с видоизмененными знаками, препятствующими их идентификации. По словам автоэксперта Владимира Сажина, данной меры будет мало. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что размещенные на парковке автомобили с отсутствующими или скрытыми регистрационными знаками следует эвакуировать на штрафстоянку. Следует законодательно определить эту процедуру и автомобиль с такими номерами увозить согласно операции «Антитеррор».

По мнению эксперта, при намеренном сокрытии одной или двух цифр на номере должен быть предусмотрен оплатить штраф и лишение прав.

Он добавил, что также стоит убирать автомобили со скрытыми номерными знаками с проезжих частей.