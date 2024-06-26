Автоэксперт Сажин считает, что освобождение от ОСАГО будет выгодно владельцам ретроавтомобилей

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля. Он вступит в силу 1 марта 2025 года. Автоэксперт Владимир Сажин назвал плюсы и минусы данного закона. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, это станет радостью для тех, кто не применяет автомобиль по назначению, а выезжает на нем только на ретропарады раз в год или где-то на нем «блатануть». При постановке на учет для подобного автомобиля полис не нужен.

Эксперт уточнил, что, однако, в целом управлять транспортным средством без полиса нельзя, а соблазн поехать на своем автомобиле после постановки на учет велик.

По его мнению, радость жизни может быстро завершиться, если в особенности это начинающий водитель в свою первую же поездку попадет в ДТП.