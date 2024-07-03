Автоэксперт Сажин считает, что в России ближайшее время могут появиться крупные таксопарки
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Таксопарки просят отсрочить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) до 2028 года из-за вероятности того, что новые правила могут ускорить отток водителей из отрасли. В настоящее время уже две трети автомобилей в таксопарках используются не как такси, а для доставки. По словам автоэксперта Владимира Сажина, прежде всего это ответственность перевозчика перед пассажирами. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что нельзя исключать того, что на этой почве может появиться множество мошеннических схем.
По мнению эксперта, плюсы в этом тоже имеются: так, ОСАГО не покрывает всех расходов, из-за чего многие водители такси не берут расширенную страховку для работы в такси и пользуются обыкновенными. Подобная страховка стоит значительно дороже, и получается, что потребитель остается незащищенным.
Он отметил, что в ближайшем будущем могут появиться большие государственные таксопарки, как это было во времена Советского Союза. В этом отношении водитель станет выходить на работу не на арендованном такси, а на автомобиле предприятия. Такую же практику можно ввести и в парке маршруток. На сегодняшний день много таксистов нарушают требования правил дорожного движения, ездят на битых автомобилях, скрывают номера на парковках.