Автоэксперт Сажин считает, что в России ближайшее время могут появиться крупные таксопарки

Таксопарки просят отсрочить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) до 2028 года из-за вероятности того, что новые правила могут ускорить отток водителей из отрасли. В настоящее время уже две трети автомобилей в таксопарках используются не как такси, а для доставки. По словам автоэксперта Владимира Сажина, прежде всего это ответственность перевозчика перед пассажирами. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что нельзя исключать того, что на этой почве может появиться множество мошеннических схем.

По мнению эксперта, плюсы в этом тоже имеются: так, ОСАГО не покрывает всех расходов, из-за чего многие водители такси не берут расширенную страховку для работы в такси и пользуются обыкновенными. Подобная страховка стоит значительно дороже, и получается, что потребитель остается незащищенным.

Он отметил, что в ближайшем будущем могут появиться большие государственные таксопарки, как это было во времена Советского Союза. В этом отношении водитель станет выходить на работу не на арендованном такси, а на автомобиле предприятия. Такую же практику можно ввести и в парке маршруток. На сегодняшний день много таксистов нарушают требования правил дорожного движения, ездят на битых автомобилях, скрывают номера на парковках.