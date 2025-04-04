Автоинспекторы Красногорского округа проводят беседы о безопасности на АЗС
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В Красногорском городском округе состоялся цикл образовательных мероприятий для водителей и пассажиров на автозаправочных станциях. Сотрудники Госавтоинспекции провели серию правовых уроков, которые вошли в социальную кампанию «Один щелчок спасает жизнь».
Главная задача правоохранителей — акцентировать внимание на необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Инспекторы объясняли суть акции и настоятельно рекомендовали всем соблюдать ПДД.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Посетителям АЗС были предоставлены информационные буклеты с советами по безопасному вождению. Также автоинспекторы призвали водителей демонстрировать культуру и уважение на дорогах, подавая пример окружающим.
Подобные акции призваны повысить уровень знаний о безопасности дорожного движения и снизить риск возникновения ДТП.