Автоинспекторы Красногорского округа проводят беседы о безопасности на АЗС

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В Красногорском городском округе состоялся цикл образовательных мероприятий для водителей и пассажиров на автозаправочных станциях. Сотрудники Госавтоинспекции провели серию правовых уроков, которые вошли в социальную кампанию «Один щелчок спасает жизнь».

Главная задача правоохранителей — акцентировать внимание на необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Инспекторы объясняли суть акции и настоятельно рекомендовали всем соблюдать ПДД.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Посетителям АЗС были предоставлены информационные буклеты с советами по безопасному вождению. Также автоинспекторы призвали водителей демонстрировать культуру и уважение на дорогах, подавая пример окружающим.

Подобные акции призваны повысить уровень знаний о безопасности дорожного движения и снизить риск возникновения ДТП.