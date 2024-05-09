Автопробег, организованный Молодежным комплексным центром Наро-Фоминска, прошел в честь годовщины Победы

Автопробег прошел по дорогам Наро-Фоминска в честь 79-й годовщины Победы. Почти в каждом экипаже портреты героев Великой Отечественной войны — деды и прадеды. И у каждого своя история, которую невозможно рассказать без кома в горле.

Рената Демидова, директор Молодежного комплексного центра, тем временем проводит инструктаж: скорость, маршрут следования — все регламентировано!

«День Победы немыслим без автопробег а, он всегда создает особое настроение! И это так здорово, что многие приезжают с детьми. Есть те, кто приезжает ежегодно! Так — шаг за шагом, постепенно — можно воспитать поколение патриотов, которые искренне любят Родину и знают свою историю!», - подчеркнула Рената Демидова.

Семья Романченко — всегда в строю в полном составе. У них в коллекции есть фото с каждого автопробега! И их автомобиль всегда в центре внимания. Да и они сами: пилотки, георгиевские ленты, даже есть оружие — естественно, игрушечное!

Вереница автомобилей прошла по дорогам Города воинской славы, поздравляя всех жителей Наро-Фоминска с праздником. Встречные машины гудели в ответ, а пешеходы — от самых маленьких до самых взрослых — останавливались и приветствовали каждый автомобиль колонны.