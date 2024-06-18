Бабушка 18-летней невесты Лепса опровергла информацию о скорой свадьбе 61-летнего певца с внучкой

Ранее в ряде СМИ появилась информацию о том, что российский популярный исполнитель Григорий Лепс якобы обручился с 18-летней поклонницей своего творчества Авророй Киб, подарив своей избраннице даже кольцо Graff с внушительного размера бриллиантом. Девушка не преминула похвалиться ювелирным шедевром в своих соцсетях.

И т ут словно гром среди ясного неба прозвучало заявление взявшийся из ниоткуда бабушки 18-летней невесты. В беседе с «Комсомольской правдой» женщина сказала ,что свадьба еще вилами по воде писана и назвала журналистам свое условие свадьбы 61-летнего Лепса с ее внучкой. Как считает 74-летяя Галина Палилова, наперед те обязаны объявить о помолвке, а уж только затем регистрировать брак.

И еще, как добавила бабушка невесты, обязательным должно быть венчание в церкви.

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже?.. Сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка — прим. ред.). Я не думаю, что сейчас раз и сразу свадьба», — сказала Галина Палилова в интервью изданию.

Вдаваться в какие-либо подробности, раскрывая секреты из личной жизни своей юной родственницы, бабушка не стала. Однако подчеркнула, что впервые слышит о готовящейся свадьбе Авроры и Лепса, что старше ее внучки на целых 43 года.